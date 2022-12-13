В Михайловском саду сегодня пройдет фестиваль "Старшие в городе"

Слоган праздника: "Каждый возраст – возраст счастья".

Сегодня, 28 мая, в Михайловском саду пройдет фестиваль "Старшие в городе". Мероприятие посвящено людям старшего возраста. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Слоган фестиваля: "Каждый возраст – возраст счастья". Акция пройдет на открытом воздухе. Сад разделят на несколько тематических зон: "Красота и стиль", "Любовь и дружба", "Танцы и развитие", "Карьера и занятость" и другие. Здесь можно будет потанцевать, послушать музыку, получить консультации по занятости.

Кроме того, в саду будет работать выставка творческих работ. Здесь будут представлены поделки, рисунки, игрушки, костюмы и многое другое.

Праздник проведут в Михайловском саду с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

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Фото: Телеграм / Государственный Русский музей