На Петровской набережной обновили светильники

На Петровской набережной обновили освещение. Работы выполнили сотрудники "Ленсвета". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".
Специалисты выполнили комплексные работы по обновлению. Они модернизировали 10 фонарей и установили 307 современных светильников и прожекторов.
На смену натриевым фонарям пришли светодиодные. Теперь лучше видно дорожную разметку, знаки и указатели.
Ранее на Piter.tv: на Искровском проспекте извращенец схватил 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.
Фото: Телеграм / Правительство Петербурга
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