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На Петровской набережной обновили светильники
Сегодня, 10:47
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На Петровской набережной обновили светильники

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На смену натриевым фонарям пришли  светодиодные.

На Петровской набережной обновили освещение. Работы выполнили сотрудники "Ленсвета". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

Специалисты выполнили комплексные работы по обновлению. Они модернизировали 10 фонарей  и установили 307 современных светильников и прожекторов.

На смену натриевым фонарям пришли  светодиодные. Теперь  лучше видно дорожную разметку, знаки и указатели.

Ранее на Piter.tv: на Искровском проспекте извращенец схватил 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: ленсвет, петровская набережная, светильники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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