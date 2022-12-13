На Петровской набережной обновили светильники

На смену натриевым фонарям пришли светодиодные.

На Петровской набережной обновили освещение. Работы выполнили сотрудники "Ленсвета". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Петербурга".

Специалисты выполнили комплексные работы по обновлению. Они модернизировали 10 фонарей и установили 307 современных светильников и прожекторов.

На смену натриевым фонарям пришли светодиодные. Теперь лучше видно дорожную разметку, знаки и указатели.

Ранее на Piter.tv: на Искровском проспекте извращенец схватил 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга