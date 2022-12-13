На Искровском проспекте извращенец схватил 14-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать

Школьница громко закричала, что заставило мужчину остановиться.

В субботу, 27 мая, в полицию обратилась мать 13-летней девочки, которую пытался изнасиловать неизвестный. По словам родителей пострадавшей, мужчина напал на ребенка в парадной доме на Искровском проспекте.

Злоумышленник зашел за девочкой в подъезд и обнял ее сзади, а затем закрыл рот ребенка рукой. Школьница громко закричала и этим напугала обидчика. Педофил скрылся с места случившегося.

В ночь на 28 мая стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Невского района. Сейчас мужчина находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv