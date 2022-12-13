Анонимный пользователь развращал 15-летнюю школьницу в "Телеграме"

В субботу, 27 мая, в полицию обратилась мать 14-летней школьницы, которая рассказала стражам порядка, что ее дочь развращал неизвестный пользователь в "Телеграм".
По информации Piter.tv, родители девочки написали заявление на злоумышленника. По словам женщины, неизвестный пользователь писал ребенку сообщения интимного содержания. Извращенец вел переписку с подростком в течение трех дней.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Ветеранов трехлетняя девочка отравилась витаминами.
Фото: Pxhere
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