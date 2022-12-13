  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Анонимный пользователь развращал 15-летнюю школьницу в "Телеграме"
Сегодня, 10:30
109
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Анонимный пользователь развращал 15-летнюю школьницу в "Телеграме"

0 0

В полицию обратилась мать школьницы.

В субботу, 27 мая, в полицию обратилась мать 14-летней школьницы, которая рассказала стражам порядка, что ее дочь развращал неизвестный пользователь в "Телеграм". 

По информации Piter.tv, родители девочки написали заявление на злоумышленника. По словам женщины, неизвестный пользователь писал ребенку сообщения интимного содержания. Извращенец вел переписку с подростком в течение трех дней. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Ветеранов трехлетняя девочка отравилась витаминами.

Фото: Pxhere

 

Теги: извращенец, полиция, развращал девочку
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии