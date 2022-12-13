На проспекте Ветеранов трехлетняя девочка отравилась витаминами

Семья на учете в ПДН не состоит.

В субботу, 27 мая, на проспекте Ветеранов маленькая девочка отравилась витамином "Д". Трехлетнего ребенка доставили в больницу с острым пероральным отравлением. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

По информации Piter.tv, малышка съела таблетки по недосмотру матери. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Известно, что ребенок растет в полной и благополучной семье. Отец малышки является директором магазина, мать находится в декрете. Семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге восьмиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после вечеринки с друзьями.

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