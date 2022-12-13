  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Ветеранов трехлетняя девочка отравилась витаминами
Сегодня, 10:15
171
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Ветеранов трехлетняя девочка отравилась витаминами

0 0

Семья на учете в ПДН не состоит.

В субботу, 27 мая, на проспекте Ветеранов маленькая девочка отравилась витамином "Д". Трехлетнего ребенка доставили в больницу с острым пероральным отравлением. Пациентка находится в тяжелом состоянии. 

По информации Piter.tv, малышка съела таблетки по недосмотру матери. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Известно, что ребенок растет в полной и благополучной семье. Отец малышки является директором магазина, мать находится в декрете. Семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге восьмиклассница попала в больницу с алкогольным отравлением после вечеринки с друзьями.

Фото: Pxhere

Теги: дети, отравление витаминами, проспект ветеранов, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии