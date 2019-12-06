Отец Жанны Фриске попросил не украшать бусинами и шарами могилу певицы

Поклонники очень часто таким образом "украшают" могилу.

Отец скончавшейся пять лет назад певицы Жанны Фриске Владимир обратился к ее поклонникам. Он попросил перестать "украшать" ее могилу всяческими шарами, бусинами и открытками. Об этом сообщило издание Teleprogramma.pro

Жена пошла на кладбище. Ей знакомая сказала. Мы против всяких бус. Каких-то шариков, которыми украшают памятник. Жена все это уберет. Владимир Фриске, отец певицы

Он отметил, что на могиле есть ваза, как живых, так и для искусственных цветов, есть и блюда, куда можно класть конфеты и шарики. Но люди продолжают их вешать на шею, руки, крест. Также Фриске попросил ничего не класть на мрамор.

Жанна Фриске ушла из жизни в 40 лет после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

Ранее Владимир Фриске высказался о болезни Заворотнюк.

Фото: ВК/ Жанна Фриске