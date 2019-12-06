Владимир Фриске высказался о болезни Заворотнюк

Актриса оказалась в том же положении, что и когда-то Жанна Фриске.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович наблюдает за ситуацией вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщают СМИ.

Владимир Фриске переживает за Анастасию Заворотнюк и надеется, что актриса сможет победить болезнь. Сейчас Заворотнюк находится дома, ее состояние улучшилось, однако пока о полной победе над заболеванием речи не идет. Владимир Фриске отметил, что пока нельзя сказать, хорошо или плохо, что актрису отпустили домой. Вспоминая, он поделился, что в какой-то момент Жанне Фриске тоже разрешили побыть дома, ей стало лучше и состояние сохранялось четыре месяца, но потом резко наступило ухудшение.

Дай Бог, чтобы все было хорошо. И чтобы лечение помогло этой девочке! сказал Владимир Фриске.

Отец певицы отметил, что сейчас медицина прогрессирует в направлении борьбы с онкологией.

Ранее мы писали, что от отца-инвалида Жанны Фриске требуют 1,5 млн исполнительского сбора.

Фото: скриншот / "Секрет на миллион"