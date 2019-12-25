От отца-инвалида Жанны Фриске требуют 1,5 млн исполнительского сбора

Мужчина намерен обжаловать это решение в суде.

Новым гостем программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ стал отец Жанны Фриске Владимир. Во время беседы с ведущей Лерой Кудрявцевой мужчина рассказал, что с него требуют 1,5 млн исполнительского сбора. Из-за тяжелого материального положения и инвалидности он не может выплатить эту сумму в полном объеме.

Еще в 2017 году "Русфонд" предоставил 21 млн рублей на лечение Жанны Фриске. После смерти певицы ее родственники обязаны были вернуть не потраченные средства в размере 13,6 млн рублей. Ко всему прочему, нужно было заплатить службе судебных приставов исполнительский сбор, сумма которого составила 1,5 млн рублей.

Отец Фриске не согласился с таким решением и попросил уменьшить размер выплаты на 1/4 часть. Таким образом он готов заплатить 1,1 млн рублей. Отмечается, что мужчина является пенсионером по инвалидности и по старости.

Перовский районный суд Москвы отказал отцу певицы в этом требовании. Фриске решил обжаловать это решение. Это следует из информации по делу, представленному на сайте Московского городского суда.

В начале 2013 года Жанна Фриске стала жаловаться на сильные головные боли. Осенью того же года певица перестала появляться на публике и размещать актуальные фотографии в своем Instagram. 15 января 2014 года появились первые сообщения о болезни артистки. 20 января семья Фриске сделала официальное заявление и подтвердила, что Жанна тяжело больна. У нее диагностировали глиобластому – неоперабельную опухоль головного мозга.

С января 2014 года Фриске находилась на лечении в клинике Нью-Йорка Memorial Sloan Kettering Cancer Center. С лета 2014 года после длительного лечения певица проходила реабилитацию в Юрмале, где отметила свой 40-й день рождения. Далее продолжила курс лечения в Китае. В октябре певица вернулась в Москву, отказалась от инвалидного кресла и начала двигаться самостоятельно.

В 2015 году Жанна продолжила лечение в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина в Москве. Состояние певицы стало постепенно ухудшаться. Последние три месяца она находилась в коме и 15 июня 2015 года около 22 часов умерла в своем доме в подмосковной Балашихе. Прощание с певицей прошло в концертном зале Crocus City Hall. Отпевание состоялось в Богоявленском соборе в Елохове. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище.

После того как стало известно о болезни певицы, Первый канал провел сбор средств на ее лечение. На 24 января 2014 года было собрано более 66 млн рублей. Еще 1 307 615 было перечислено на счет Русфонда. Остаток собранных средств должен был пойти на лечение онкобольных детей, стоящих в очереди. В январе 2016 года стало известно, что более 20 млн рублей, перечисленных Русфондом на лечение Фриске, были похищены.

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Фото: скриншот / "Секрет на миллион"