Дмитрий Медведев обратился к гостям и участникам кинофестиваля "Послание к человеку"

На сайте правительства России опубликована телеграмма премьер-министра Дмитрия Медведева, адресованная гостям и участникам XXIX Международного кинофестиваля "Послание к Человеку".

"Послание к Человеку" – не просто название фестиваля. Оно выражает глубинную суть искусства, для которого во все времена самым главным остаются судьбы, мысли и чувства людей. На языке кино вы ведете со зрителем искренний, непростой диалог о том, что ему близко и дорого. Делаете это ярко, точно, с помощью разнообразных жанров и стилей. С каждым годом программа фестиваля становится более насыщенной, а его аудитория неуклонно растет. Сегодня "Послание к Человеку" – важнейшее событие в культурной жизни Северной столицы и всей России", – отметил Медведев.