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Дмитрий Медведев обратился к гостям и участникам кинофестиваля "Послание к человеку"
Сегодня, 12:53
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EvaRaskol

Дмитрий Медведев обратился к гостям и участникам кинофестиваля "Послание к человеку"

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Премьер-министр отметил, что фестиваль – важнейшее событие в культурной жизни Северной столицы и всей России.

На сайте правительства России опубликована телеграмма премьер-министра Дмитрия Медведева, адресованная гостям и участникам XXIX Международного кинофестиваля "Послание к Человеку".

"Послание к Человеку" – не просто название фестиваля. Оно выражает глубинную суть искусства, для которого во все времена самым главным остаются судьбы, мысли и чувства людей. На языке кино вы ведете со зрителем искренний, непростой диалог о том, что ему близко и дорого. Делаете это ярко, точно, с помощью разнообразных жанров и стилей. С каждым годом программа фестиваля становится более насыщенной, а его аудитория неуклонно растет. Сегодня "Послание к Человеку" – важнейшее событие в культурной жизни Северной столицы и всей России", – отметил Медведев.

Премьер-министр пожелал всем участникам успехов и плодотворной работы, а зрителям – незабываемых впечатлений от каждого фильма, который им посчастливится увидеть.

Напомним, кинофестиваль проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября. Торжественное открытие прошло на Дворцовой площади. На "Послание к человеку" приехал немецкий актер Удо Кир. Он совершил традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Фото: government.ru

Теги: дмитрий медведев, обращение, послание к человеку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, "Послание к человеку"-2019, Картина дня,

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