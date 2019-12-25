Глава МИД Украины рассказал о возможном нарастании напряженности на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность войны с Россией. Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции, организованной для иностранных журналистов. Чиновнику предложили оценить возможность усиления напряженности на Донбассе и у государственной границы. Спикер полагает, что в настоящее время нельзя сказать о том, пойдет ли Москва на обострение конфликта. Он не стал полностью исключать такое развитие ситуации.

Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что ситуация на юго-востоке Украины начала ухудшаться с февраля 2021 года. Самопровозглашенные народные республики на Донбассе объявили об обстрелах со стороны ВСУ. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Главнокомандующий Вооруженными силами Киева Руслан Хомчак назвал ситуацию провокацией и обвинил Россию в наращивании военных сил у границы.

Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine