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Дмитрий Карасёв стал новым председателем избиркома Фрунзенского района
Сегодня, 18:07
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Дмитрий Карасёв стал новым председателем избиркома Фрунзенского района

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Рабочая группа рассматривала ещё двух кандидатов.

Новым председателем территориальной избирательной комииссии №29 Фрунзенского района Петербурга стал бывший член городской избирательной комиссии, глава централизованной библиотечной системы Фрунзенского района Дмитрий Карасёв. Решение было принято на заседании Горизбиркома в понедельник, 23 августа. 

Также рабочая группа рассматривала ещё двух кандидатов: Михаила Неманова и Евгения Ганчука. Однако оба уже являются членами участковых комиссий, поэтому положительное решение принято в пользу Карасёва. 

Напомним, на прошлой неделе Борис Островский покинул пост главы избиркома Фрунзенского района. Он попросил отстранить его от проведения выборов, которые состоятся уже в сентябре.

Ранее мы писали, что ЦИК отклонил жалобу "Родины" об отказе в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга.

Фото: gov.spb.ru

Теги: горизбирком, дмитрий карасев, тик 29
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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