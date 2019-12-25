Дмитрий Карасёв стал новым председателем избиркома Фрунзенского района

Рабочая группа рассматривала ещё двух кандидатов.

Новым председателем территориальной избирательной комииссии №29 Фрунзенского района Петербурга стал бывший член городской избирательной комиссии, глава централизованной библиотечной системы Фрунзенского района Дмитрий Карасёв. Решение было принято на заседании Горизбиркома в понедельник, 23 августа.

Также рабочая группа рассматривала ещё двух кандидатов: Михаила Неманова и Евгения Ганчука. Однако оба уже являются членами участковых комиссий, поэтому положительное решение принято в пользу Карасёва.

Напомним, на прошлой неделе Борис Островский покинул пост главы избиркома Фрунзенского района. Он попросил отстранить его от проведения выборов, которые состоятся уже в сентябре.

Ранее мы писали, что ЦИК отклонил жалобу "Родины" об отказе в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга.

Фото: gov.spb.ru