Борис Островский покинул пост главы избиркома Фрунзенского района

Решение было принято на заседании Горизбиркома 19 августа.

Городская избирательная комиссия Петербурга отправила в отставку главу территориальной избирательной комиссии №29 Бориса Островского. Решение было принято на заседании Горизбиркома 19 августа.

Известно, что Островский попросил отстранить его от проведения выборов, которые состоятся уже в сентябре. Заявление Островский подал вечером 18 августа. Всё же в своем решении он сомневался. Член Горизбиркома Алексей Березин рассказал, что утром 19 августа Островский принес заявление об отзыве своего прошения об отставке.

Однако до членов ГИК оно не дошло. Поэтому большинство членов Горизбиркома согласилась снять с Островского полномочия члена комиссии.

Ранее Ольгу Герасину зарегистрировали на выборы в ЗакС Петербурга.

Фото: Piter.tv