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Ольгу Герасину зарегистрировали на выборы в ЗакС Петербурга
Сегодня, 13:20
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Ольгу Герасину зарегистрировали на выборы в ЗакС Петербурга

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Территориальная избирательная комиссия не засчитала ее подписи, но в Горизбиркоме решили иначе.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала на выборах в Законодательное собрание кандидата от партии "Новые люди" Ольгу Герасину. Решение было принято на заседании 19-го августа.

Герасина будет баллотироваться по 17 округу в Кировском районе, по которому также выдвигается единоросс Денис Четырбок. 

ТИК №7 отказала женщине в регистрации из-за превышения брака в собранных подписях (18,9%). Выяснить, правда ли это, не удалось, так как председатель избирком заболел. Когда подписные листы удалось получить, их решили не проверять из-за отсутствия времени. 

Ранее Ольга Герасина была судьей Уставного суда. На данный момент Уставной суд упразднен. 

Фото: ВКонтакте / Новые Люди | Санкт-Петербург

Теги: выборы, закс петербурга, ольга герасина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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