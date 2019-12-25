Ольгу Герасину зарегистрировали на выборы в ЗакС Петербурга

Территориальная избирательная комиссия не засчитала ее подписи, но в Горизбиркоме решили иначе.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала на выборах в Законодательное собрание кандидата от партии "Новые люди" Ольгу Герасину. Решение было принято на заседании 19-го августа.

Герасина будет баллотироваться по 17 округу в Кировском районе, по которому также выдвигается единоросс Денис Четырбок.

ТИК №7 отказала женщине в регистрации из-за превышения брака в собранных подписях (18,9%). Выяснить, правда ли это, не удалось, так как председатель избирком заболел. Когда подписные листы удалось получить, их решили не проверять из-за отсутствия времени.

Ранее Ольга Герасина была судьей Уставного суда. На данный момент Уставной суд упразднен.

Фото: ВКонтакте / Новые Люди | Санкт-Петербург