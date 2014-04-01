Петербургские депутаты приняли решение об упразднении Уставного суда

Упразднить судебный орган требуют поправки в Конституцию, которые были приняты в 2020 году.

Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении законопроект об упразднении Уставного суда. Заседание проходит в Мариинском дворце сегодня, 31 марта.

Решение было принято в связи с тем, что ликвидации судебного органа требует обновленная Конституция. Теперь законопроект предстоит подписать губернатору города.

Это вполне закономерно. Нормативно-правовая база большинства российских регионов в основном сформирована и показала свою устойчивость. Поэтому и отдельных структур, задачами которых является рассмотрение дел о соответствии местных законов региональным уставам и толкование самих уставов, более не требуется. ранее прокомментировал ситуацию председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Напомним, Уставный суд рассматривал дела о соответствии законов Петербурга, городских правовых актов органов государственной власти, органов местного самоуправления уставу Северной столицы. Решения Уставного суда не могли быть пересмотрены другим судом.

Еще вчера Уставный суд вынес решение по делу о дискриминации бездомных. Это решение было последним.

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