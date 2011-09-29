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ЦИК отклонил жалобу "Родины" об отказе в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга
Вчера, 22:47
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ЦИК отклонил жалобу "Родины" об отказе в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга

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Решение было принято на заседании Центризбиркома в пятницу, 20 августа.

Центральная избирательная комиссия не удовлетворила жалобу петербургского отделения партии "Родины" об отказе в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Решение было принято на заседании Центризбиркома в пятницу, 20 августа. 

По словам заместителя главы Центризбиркома Николая Булаева, решение региональной избирательной комиссии вполне себе обоснованное. Напомним, решение о не допуске всего списка "Родины" было принято единогласно. Как пояснил член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа, среди представленных партией подписей, доля тех, которые обладают признаками недействительности, превышает допустимую законом.

Отказано и региональному отделению партии "РОДИНА" в Санкт-Петербурге": проверка представленных подписей избирателей показало, что недействительных среди них – 507 или 12,09%.

пресс-служба ЦИК 

Ранее депутаты ЗакСа Петербурга обратились к Элле Памфиловой.

Фото: nwrodina.ru

Теги: отказ, партия родина, центризбирком
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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