Депутаты ЗакСа Петербурга обратились к Элле Памфиловой

Часть парламентариев выступила против партий "Новые люди" и Российской партии свободы и справедливости.

Депутаты Петербурга утвердили коллективное обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Парламентарии просят проверить законность регистрации списка кандидатов на выборы от двух партий.

Инициатива поступила от членов "Единой России". С трибуны документ представил Юрий Бочков. Депутаты считают, что одна из партий использует административный ресурс. Об этом же ранее заявлял председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. При этом некоторых кандидатов от "ЕР" не зарегистрировали, например, Сергея Никеишина.Также кандидатами не удалось стать членам партии "Родина". Депутат Андрей Васильев обратился к Путину с просьбой "укротить Беглова", а также попросил Памфилову как можно скорее принять меры.

Отметим, что представители ЦИК уже приезжали в Петербург с проверкой, но вскоре уехали.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга