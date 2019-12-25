Петербургский избирком не допустил до выборов в ЗакС весь список "Родины"

Доля подписей с признаками недействительности превышает допустимую законом.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в регистрации всего списка кандидатов от партии "Родина" на выборы депутатов в Законодательное собрание седьмого созыва. Заседание состоялось 12 августа, его трансляция велась на официальной странице горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

Решение о не допуске всего списка "Родины" было принято единогласно. Как пояснил член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа, среди предоставленных партией подписей, доля тех, которые обладают признаками недействительности, превышает допустимую законом.

Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Ранее Шнуров посвятил стих жалобе Булановой к главе ЦИК.

Фото: Piter.TV