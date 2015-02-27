Шнуров посвятил стих жалобе Булановой к главе ЦИК

Он усомнился, что в ее жалобах есть смысл, добавив, что ему до слез обидно за Петербург.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение. На этот раз он обратился в необычной форме к певице Татьяне Булановой. Накануне она записала видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой.

В своем стихе артист усомнился, что в жалобах Булановой есть смысл.

В избирательном забились кураже. Что Памфилова? Как без усов Беглов. Таня, ты ведь взрослая уже, Мячик сдут, им не забить голов. Ответил Шнуров певице

Музыкант отметил, что курс, который выбрала Буланова, предполагает отсутствие правил давно. Он добавил, что ему до слез обидно за Петербург.

Татьяна Буланова баллотируется в Законодательное собрание от партии "Родина" в Калининском районе. Кроме того, она идет на выборы в Государственную думу в округе 212 на юге Петербурга.

Видеообращение певицы накануне опубликовали многие соцсети и СМИ. Она обратила внимание главы ЦИК на то, что чиновники запретили ее коллегам распространять политическую агитацию. Буланова считает, что Беглов не в курсе происходящего, и "кто-то действует у него за спиной".

Ранее бывшая солистка "Ленинграда" подала в суд на Шнурова.

Фото: Instagram / leningrad_shnurov