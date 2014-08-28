Бывшая солистка "Ленинграда" подала в суд на Шнурова

Алиса Вокс намерена отсудить у музыканта порядка 20 млн. рублей.

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд на музыканта Сергея Шнурова. Певица заявила, что не получает отчислений за песни, которые были написаны в соавторстве с ней. Об этом вечером 17 июня сообщает Telegram-канал "Baza".

Известно, что при участие Вокс написаны 39 хитов, например, "Экспонат", "Патриотка", "Восхитительно" и многие другие. Певица отметила, что Шнуров должен ей порядка 20 млн. рублей.

Ранее мы писали, что петербурженка подала в суд на Шнурова и "ВКонтакте" за мат в песне "В Питере – пить".

Фото: wikipedia.org