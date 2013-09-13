Партия “Родина” обратилась в ЦИК из-за отказа списка на выборах в ЗакС Петербурга

"Родина" подала официальную жалобу в ЦИК РФ, в которой требует признать итоги проверки подписей списка партии в Петербурге недействительными.

Накануне ГИК Петербурга подтвердил раннее решение ТИК №17 об отказе в регистрации на выборах в ЗакС Татьяне Булановой. Также горизбирком отказал партийному списку "Родины". Партия сразу объявила о намерении подать официальные жалобы в центральную комиссию.

ГИК мотивировал решение браком в подписях. Лидер городского отделения "Родины" Андрей Петров назвал поведение аппарата ошибочным. По его словам, сбором всех подписей занималась одна команда. В его документах и документах социолога Максима Шугалея оказалось около 5% брака, а у Булановой, остальных одномандатников и списка "вдруг стало 18%".

Булановой отказали после того, как она записала видеообращение главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой взять под контроль выборы в Санкт-Петербурге. Председатель ЦИК направила в город специальную комиссию.