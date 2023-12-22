Законопроект о запрете на выдачу кредитов онлайн внесли в ЗакС

Согласно законопроекту, любой человек, желающий получить потребительский кредит, должен хотя бы один раз лично посетить отделение кредитной организации или встретиться с уполномоченным сотрудником для подтверждения личности и подписания индивидуальных условий договора кредита.

В Законодательном собрании (ЗакСе) Петербурга был представлен законопроект, который запрещает выдачу онлайн-кредитов. Об этом сообщил депутат Андрей Рябоконь в своём Telegram-канале. По его словам, федеральный законопроект предусматривает запрет на выдачу онлайн-кредитов без подписанного вручную договора.

Согласно законопроекту, любой человек, желающий получить потребительский кредит, должен хотя бы один раз лично посетить отделение кредитной организации или встретиться с уполномоченным сотрудником для подтверждения личности и подписания индивидуальных условий договора кредита. Это позволит исключить возможность мошенничества при дистанционном оформлении кредитов от имени других лиц и создаст условия, при которых человек сможет отказаться от экспресс-решения.

Парламентарий уточнил, что преступники активно используют украденные персональные данные, а также применяют методы социальной инженерии, после чего оформляют кредиты от имени граждан на фиктивные лица или убеждают людей оформить кредит онлайн и перевести средства на "безопасный" счет. Рябоконь подчеркнул, что все больше людей берут кредиты, и долговая нагрузка жителей Петербурга растет. В 2023 году она достигла 1,8 трлн рублей. Задолженность граждан перед микрофинансовыми организациями Северной столицы составляет 11,55 млрд рублей, при этом 40% суммы является просроченной.

Ранее мы сообщили о том, что роспуск муниципалитетов "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское" одобрили в ЗакСе.

Фото: Piter.TV