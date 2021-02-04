Военные используют дроны "Орлан-10" и "Форпост".

Для контроля в Нагорном Карабахе миротворцы РФ применяют беспилотники. Об этом говорится в заявлении Минобороны России. По данным оборонного ведомства, режим прекращения огня контролируются при помощи новейших дронов "Орлан-10", а также "Форпоста". Мониторинг территории бойцы проводят в рамках совместной работы с турецкими представителями.

Военнослужащие Совестного центра непрерывно получают изображение с беспилотных летательных аппаратов на пункт управления, где анализируются все перемещения военной техники, личного состава, а также фиксируются все факты пересечения линии соприкосновения сторон сообщение Минобороны России

Известно, что изображения участков приходят в Центр непрерывно. В командном пункте отслеживается перемещение техники, а также личного состава миротворцев, включая военнослужащих на линии соприкосновения. Ранее миротворцы на 27 пунктах наблюдения за обстановкой в регионе подтвердили, что режим прекращения огня соблюдается по всей территории ответственности.

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Видео: Минобороны России