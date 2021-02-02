Миротворцы обезвредили 24 тысячи мин в регионе.

Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе. Ролик размещен на официальном канале оборонного ведомства РФ на платформе YouTube. По данным специалистов, миротворцы успели разминировать порядка 24 тысяч чин с момента завершения боевых действий в регионе конфликта.

На кадрах показано, что российские военные ищут боеприпасы. У них с собой металлоискатели и роботизированные системы "Уран-6". К мероприятиям также подключены кинологи с собаками, взрывотехники.

Инженеры в составе российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектаров территории, 245,8 километров дорог, 962 домостроения пресс-служба Минобороны России

Напомним, что ранее в Минобороны продемонстрировали тренировку солдат по укреплению оборонного пункта в случае нападения. Учения проводились около города Мартакерта. Известно, что позиции россиян оказались оснащены бронированными ячейками, и которых ведется огонь, а также окопами, колючей проволокой и бронетехникой.

Минобороны Казахстана впервые показало ЗРК "Бук-М2Э".

Видео: Минобороны России