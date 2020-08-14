Дипломаты разъяснили правила пребывания россиян в Турции

Гражданам РФ могут сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.

Российские дипломаты разъяснили правила пребывания граждан РФ в Турции. Посольство сослалось на информацию, опубликованную местными властями о правилах пребывания путешественников в условиях распространения коронавируса.

В случае выявления у туриста температуры выше 37,8 градуса при въезде в Турцию данному лицу будет бесплатно сделан тест на коронавирусную инфекцию сообщили дипломаты

Если тест-ПЦР покажет у туриста наличие коронавируса, то пациента доставят в больницу для обследования. По его результатам будет приниматься решение о госпитализации. В противном случае туриста отправят в отель вместе с членами его семьи в тот отель, в котором он забронировал номер.

Напомним, что Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией. Рейсы летают до Анкары и Стамбула. С 10 августа возобновились перелеты с Антальей, Бодрумом и Даламаном.

Стали известны доступные для россиян страны с перелетом через Турцию.

Видео: government.ru