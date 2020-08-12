В АТОР рассказали, какие существуют варианты рейсов в страны, которые готовы принимать граждан РФ.

Стали известны доступные для россиян страны с перелетом через Турцию. Об этом сообщили представители Российской ассоциации туроператоров. Специалисты напомнили, что официально для граждан РФ доступны только четыре государства, с которыми открыты границы. В этот список входят Великобритания, Турция, Танзания и Швейцария.

На данный момент есть группа стран, готовая принимать туристов из России. В перечень попадают Черногория, Хорватия, Египет, Куба, Доминикана, ОАЭ, Мексика, Кения и Мальдивы.

Со стыковкой в Турции путешественники могут приобрести билеты только в те страны, с которыми Анкара уже открыла границы. Речь идет о Занзибаре, в который можно попасть с двумя пересадками в Стамбуле и Дохе (в Катаре). Также из Стамбула можно улететь в в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Каир и Александрию. Турецкие авиалинии регулярно совершают рейсы в хорватский Загреб, кенийскую Найроби, черногорскую Подгорицу и белорусский Минск.

В Турции уточнили новые правила въезда для россиян.

Видео: YouTube / Europe Video Productions