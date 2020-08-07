В аэропорту каждому прилетевшему в страну будут измерять температуру.

В АТОР уточнили правила въезда российских туристов в Кению, который разрешён с 5 августа.

В пресс-релизе ассоциации сказано, что для посещения страны нужно оформить стандартную или электронную визу. Также это можно сделать уже после приезда в страну.

Также туристам потребуется справка об отрицательном результате теста на коронавирус. При себе каждый прилетевший в страну должен иметь не менее 500 долларов, чтобы он смог оплатить своё прибывание в Кении.

В аэропорту каждому прилетевшему в страну будут измерять температуру. Для туристов из России Кения решила не вводить карантин.

Ранее Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке COVID-19 в стране.

Видео: Правительство России