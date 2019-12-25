Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается.

Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке COVID-19 в стране. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что обнаружен рост числа заболевших в крупных городах – Анкара, Стамбул, Диярбакыре, Конье, Газиантепе. За сутки число зараженных в стране увеличилось на 1083 человека, скончались 18 пациентов. Днем ранее медики зафиксировали 995 случаев коронавируса и 19 умерших.

Затем Минздрав Фахреттин Коджи привел статистику по Средиземноморскому региону Турции. В нем за последнюю неделю число новых случаев коронавируса уменьшилось с 70 до 59.

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Видео: YT / TV100