В АТОР объяснили, через что пройдут приезжающие туристы.

В Турции уточнили новые правила въезда для россиян. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России. Иностранные чиновники уточнили алгоритм действия для местных властей по приему иностранных гостей в рамках предотвращения заражений коронавирусом.

"Автоматически", просто из-за соседства с заболевшим, без тестов, никого в обсерватор не отправят говорится в документе

В АТОР пояснили, что после первичной термометрии пассажиров с повышенной температурой отправят на досмотр к специалистам. Там путешественникам повторно измерят показатели. При необходимости медики проведут бесплатный ПЦР-тест или примут решение о госпитализации ил изоляции.

АТОР отметил, что в отелях не будет предусмотрена проверка каждого посетителя и сотрудников, а место размещения не превратится для гостей в "место изоляции", если там обнаружится инфицированный.

Турпоток в Турцию уменьшился на 75%.

Видео: Правительство России