Местные СМИ пишут, что турпоток из России в Турцию упал в 250 раз.

Турпоток в Турцию уменьшился на 75% за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщают в АТОР.

Отмечается, что в 2019 году Турция приняли 45 миллионов иностранных туристов. В 2020 году при оптимистичном сценарии в Турцию приедут от 15 до 16 миллионов отдыхающих из заграницы.

Сократится вдвое и количество российских туристов — с семи миллионов в 2019 году до 3−3,5 миллионов в нынешнем.

Местные СМИ пишут, что турпоток из России в Турцию упал в 250 раз и называют эту ситуацию катастрофой.

За первые шесть месяцев 2020 года Турцию посетило всего 4,5 миллионов иностранцев — это в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее туристы рассказали о желаемых местах отдыха после открытия границ.