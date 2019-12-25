Туристы рассказали о желаемых местах отдыха после открытия границ

В Тайланд хотят отправиться 25%. В Мальту, Хорватию и Черногорию - 12%.

Туристы в онлайн-опросе одного из туристических агентств рассказали о желаемых местах отдыха после открытия границ. Об этом сообщает OneTwoTrip.

Были опрошены 2200 пользователей. Отмечается, что 79% из них пожелали бы поехать в Венгрию, Мальдивы, Южную Корею и ОАЭ. Возможная причина в том, что в скором времени эти страны откроют границы, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Около 45% респондентов отметили, что они не поменяют планы на отпуск, даже если перелёты станут доступны в августе.

Также 77% опрошенных рассказали, что несмотря на пандемию, для них отдых в других странах остался такой же привлекательным. Однако 63% хотят отложить поездки за границу минимум до осени.

В Тайланд хотят отправиться 25%. В Мальту, Хорватию и Черногорию - 12%.

Ранее российские туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции.