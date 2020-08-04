Специалисты объяснили, кому не рекомендуется употреблять смузи.

Диетологи рассказали, от какого десерта лучше отказаться. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали опрошенные эксперты. Специалисты призывают отдавать предпочтение не фруктовым, а овощным или смешанным смузи. При этом готовить их следует в соковыжималках холодного отжима.

В составе смузи мы получаем большое количество витаминов, минералов и других биологически активных компонентов, которые позволяют в небольшом объеме специально обработанного продукта получить пользу Маргарита Королева, диетолог

Диетологи сообщили, что при употреблении смузи существуют определенные ограничения для некоторых категорий людей. Пациентом с нарушением углеводного обмена, а также людям, склонным к лишнему весу, желательно есть фрукты в цельном виде, тщательно пережевывая их. Таким людям подойдет ежедневная порция фруктов в 400 грамм, между основными приемами пищи.

Напомним, что употреблять смузи нужно в течение 15 минут после приготовления.

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