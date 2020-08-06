Эксперт объяснила, чем грозит жарка на сливочном масле или сале.

Диетолог рассказала, какое масло выбрать для жарки. Об этом в интервью для радио Sputnik заявила Ирина Бережная. Специалист объяснила, что использовать сливочное масло для жарки - опасно. Лучше всего готовить на сухой сковороде или гриле.

Что касается жареных продуктов, тут сливочное масло лучше не использовать. При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания диетолог Ирина Бережная

Эксперт отметила, что в свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно для человека, если употреблять его в умеренном количестве.

Диетолог также посоветовала реже использовать во время жарки продуктов сало. Однако при длительном использовании и высоких температурах у него будет очень высокая калорийность. Это приведет к появлению свободных радикалов, которые возникают и при жарке на сливочном масле.

По словам Бережной, жарить блюда следует на оливковом масле. Это единственный продукт, которые не выделяет свободные радикалы при высоких температурах.

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