Онколог посоветовал не употреблять подсолнечное рафинированное масло.

Назван вызывающий рак продукт. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал хирург-онколог Иван Карасев. Специалист призвал отказаться от употребления рафинированного подсолнечного масла. Этот продукт способен спровоцировать развитие опухоли.

Медик напомнил, что масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина. Их невозможно полностью вывести из продукта. Под воздействием температуры в масле возникают канцерогенные вещества. Таким образом они ежедневно проникают в организм человека.

Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний Иван Карасев, хирург-онколог

Эксперт советует заменить подсолнечное масло на оливковое. Последнее содержит много антиоксидантов, которые препятствуют развитию опухолей.

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