Назван вызывающий рак продукт. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал хирург-онколог Иван Карасев. Специалист призвал отказаться от употребления рафинированного подсолнечного масла. Этот продукт способен спровоцировать развитие опухоли.
Медик напомнил, что масло, получающееся после рафинации, подвергается воздействию гексана и бензина. Их невозможно полностью вывести из продукта. Под воздействием температуры в масле возникают канцерогенные вещества. Таким образом они ежедневно проникают в организм человека.
Рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, со временем избыток данных веществ приводит к развитию различных заболеваний
Иван Карасев, хирург-онколог
Эксперт советует заменить подсолнечное масло на оливковое. Последнее содержит много антиоксидантов, которые препятствуют развитию опухолей.
У основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви нашли рак.
Видео: Youtube/ Еда с Павликом
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все