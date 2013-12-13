  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт Корбут заявил, что рост цен на подсолнечное масло не ударит по кошельку россиян
Сегодня, 10:19
88
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт Корбут заявил, что рост цен на подсолнечное масло не ударит по кошельку россиян

0 0

По слоам эксперта, потребление масла в России незначительное.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что рост цен на подсолнечное масло не ударит по кошельку россиян. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в 2025 году не стоит ожидать значительного роста цены. Он подчеркнул, что потребление масла в России незначительное и составляет меньше килограмма на одного человека. Также Корбут заявил, что граждане в основном потребляют подсолнечное масло, а не соевое или оливковое.

Ранее фармацевт Беспалов объяснил дефицит физраствора в аптеках.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, подсолнечное масло
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии