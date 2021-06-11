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Мишустин: РФ более чем на 100% обеспечивает себя зерном, маслом, рыбой и мясом

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Глава кабмина РФ рассказал о выполнении Доктрины о продовольственной безопасности.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что более чем на 100% страна обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбной и мясной продукцией. Такие данные премьер-министр привел в рамках выступления с ежегодным отчетом кабинета министров в Государственной Думе РФ. Чиновник напомнил законодателям о том, что еще два года назад президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину о продовольственной безопасности.

Эффективность ее выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя - более чем на 100% - зерном и растительным маслом, рыбой и мясом.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт уточнил, что российские аграрии по первым двум позициям опережают показатели, заложенные в государственной доктрине. А по таким пунктам как картофель, молоко и овощи выполняют заказ на достаточно высоком уровне - порядка 80%. Кабмин продолжает субсидировать для аграриев закупки сельскохозяйственной техники отечественного производства из федерального бюджета. По программам реализации льготного лизинга специалисты получили свыше 32 тысяч тракторов, комбайнов, другого необходимого оборудования.

Мишустин: доля российских семян в АПК страны составляет почти две трети.

Фото и видео: Правительство России

Теги: госдума, зерно, михаил мишустин, молоко, мясо, отчет правительства, подсолнечное масло, продовольствие, рыба, сельское хозяйство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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