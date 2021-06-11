Мишустин: доля российских семян в АПК страны составляет почти две трети

Глава кабмина РФ рассказал о государственной поддержке сельского хозяйства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что доля российских семян в агропромышленном комплексе страны составляет почти две трети. Соответствующей статистикой с представителями Государственной Думы чиновник поделился в рамках ежегодного выступления с отчетом кабинета министров о проделанной работе. Он отметил, что власти поставили перед собой цель достичь 75% к указанной отрасли через восемь лет.

Конечно, есть еще над чем работать. Сельхозпроизводителям нужно больше российских семян. Сейчас их доля составляет почти две трети. По указанию президента в этом году выделим дополнительно не менее 5 млрд рублей. Рассчитываем, это поможет закрыть потребности наших аграриев. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина заверил законодателей в том, что Россия будет наращивать собственное производство, особенно учитывая нынешнюю ситуацию с западными санкциями. При поддержке государства в 2021 году было создано тридцать два селекционно-семеноводческих, а также три селекционно-племенных центра. Государство сохранит и расширит для аграриев программу льготного кредитования, а также средства на развитие АПК и рыбохозяйственного комплексов. В общей сложности чиновники направили на эти нужды более 340 млрд рублей.

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Фото и видео: Правительство России