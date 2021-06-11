Мишустин: санкции и пандемия показали, как важно импортозамещение для России

Глава кабмина РФ рассказал о сохранении МСП в условиях пандемии.

Глава российского правительства заявил о том, что западные санкции и пандемия коронавирусной инфекции показали государству, как важна отрасль импортозамещения для России. Соответствующей информацией с парламентариями в рамках выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе поделился премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает актуальным вопросом расширение выпуска отечественной продукции взамен импортных товаров и продуктов.

Ситуация последних лет - сначала связанная с пандемией, а теперь с действиями недружественных стран - показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник указал на то, что на сегодня импортозамещение является задачей по экономическому суверенитету. По мнению Мишустина, правительство добилось результатов в социальной сфере, здравоохранении, образовании за счет того, что экономика начинает уверенное восстановление. Глава кабмина добавил, что ключевую роль играют бизнесмены, предпринимательская инициативность и энергия. Внимание уделялось малому и среднему предпринимательству, которые работают в отраслях, больше всего пострадавших из-за эпидемиологических ограничений. Речь идет о туризме, гостиничном бизнесе, сфере услуг. По словам Мишустина, у бизнеса не было достаточного запаса прочности, как у более крупных компаний.

Мишустин заявил, что широкополосный интернет подключен в 75 тыс. соцучреждений.

Фото и видео: Правительство России