Мишустин заявил, что широкополосный интернет подключен в 75 тыс. соцучреждений

Глава кабмина РФ рассказал о доступе соцучреждений к средствам связи.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что широкополосный интернет подключен в 75 тысячах социальных учреждений по стране, включая школы и госпитали. Такой информацией чиновник поделился во время ежегодного выступления перед депутатами Государственной Думы России с отчетом кабинета министров.

Завершили подключение к сети всех общеобразовательных учреждений. Широкополосный интернет теперь есть во всех больницах, поликлиниках, ФАПах, колледжах и вузах. А это более 75 тыс. социально значимых учреждений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина России подчеркнул, что точки связи сформированы в 14 тысячах небольших населенных пунктов России, в которых проживают от 100 до 500 человек. Михаил Мишустин считает, что возможность использовать интернет должны получить все граждане, вне зависимости от места их жительства.

Мишустин призвал ускорить рассмотрение создания единого регистра доноров костного мозга.

Фото и видео: Правительство России