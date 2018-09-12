Мишустин призвал ускорить рассмотрение создания единого регистра доноров костного мозга

Глава кабмина РФ напомнил о проекте, который находится на рассмотрении в Госдуме.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал парламентариев ускорить рассмотрение законопроекта о формировании в стране единого государственного регистра доноров костного мозга. Чиновник во время выступления в Государственной Думе РФ с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе напомнил законодателям о том, что документ уже принят в первом чтении.

Через него можно будет быстрее находить добровольцев по всей стране. Хочу обратиться к вам, уважаемые коллеги, с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта. Это вопрос спасения сотен тысяч человеческих жизней. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: материнский капитал в 2021 году получил 1 млн семей.

Фото и видео: Правительство России