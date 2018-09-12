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Мишустин: материнский капитал в 2021 году получил 1 млн семей

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Глава кабмина РФ рассказал о социальной поддержке граждан.

Глава российского правительства Михаил Мишустин уточнил, что материнский капитал в 2021 году получил 1 млн семей по всей стране. Соответствующей статистикой руководитель кабинета министров поделился с представителями Государственной Думы, представляя ежегодный отчет по проведенной работе. Чиновник также напомнил депутатам о том, что государственную адресную поддержку получили семьи с школьниками, а также беременные женщины, находящиеся в трудной финансовой ситуации. 

Продолжится и программа материнского капитала, который в прошлом году получил один миллион семей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина России счел безусловным приоритетом правительства повышение качества жизни и благополучия граждан страны. Мишустин призвал адресовать помощь тем категориям, которые в ней нуждаются больше всего. В частности, речь идет о семьях со школьниками. Таким семьям за 2021 год правительство предоставило к новому учебному году по десять тысяч рублей. Соцпомощь затронула около 21 млн семей с детьми. Выплаты были назначены и в отношении малообеспеченных семей, в которых есть несовершеннолетние от трех до семи лет, семьям, имеющим от трех детей.

Мишустин: за два ковидных года экономика росла в 5 раз быстрее, чем в развитых странах.

Фото и видео: Правительство России

Теги: госдума, кабмин, материнский капитал, михаил мишустин, отчет правительства, соцподдержка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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