Мишустин: за два ковидных года экономика росла в 5 раз быстрее, чем в развитых странах

Глава кабмина РФ рассказал о работе правительства в пандемию.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что в пандемию коронавирусной инфекции экономика России росла в пять раз быстрее, чем в развитых странах. Соответствующее заявление на ежегодном отчете кабинета министров в Государственной Думе сделал премьер-министр. При этом чиновник подчеркнул, что для государства важнейшей и основной задачей оставалось спасение и сохранение жизней и здоровья людей. На этом вопросе концентрировались основные силы кабмина.

За два ковидных года российская экономика выросла темпом в 5 раз более высоким, чем в развитых странах. Коллеги, в пять раз! Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер уточнил, что одновременно правительство во время пандемии стремилось сохранить рабочие места, а также доходы граждан, поддержать бизнес-индустрию. Мишустин уточнил, что большинство отечественных предприятий смогли перенастроить собственное дело, а также научились жить и развиваться даже в условиях сохранившихся внешних и эпидемиологических рисков.

Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война.

Фото и видео: Правительство России