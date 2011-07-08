Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот

Кабмин поддержал предложение Масложирового союза России.

Российское федеральное правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале кабинета министров. Такое решение позволит государству увеличить объемы отгрузок на внешние рынки, а также поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Ранее с инициативой выступил Масложировой союза страны. Эксперты уточнили, что предложение будет особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.

Плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены Правительством с 2021 и 2022 года соответственно в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. пресс-служба кабмина РФ

В настоящее время внутренний рынок России обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Чиновники добавили, что приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для потребителей.

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