Правительство России приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот

Российское федеральное правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале кабинета министров. Такое решение позволит государству увеличить объемы отгрузок на внешние рынки, а также поддержать производителей и переработчиков подсолнечника. Ранее с инициативой выступил Масложировой союза страны. Эксперты уточнили, что предложение будет особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.
Плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены Правительством с 2021 и 2022 года соответственно в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен.
пресс-служба кабмина РФ
В настоящее время внутренний рынок России обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Чиновники добавили, что приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для потребителей.
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Фото: pxhere.com
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