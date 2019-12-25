Первое производство уникальных литиевых аккумуляторов открылось в Петербурге

Новый продукт разработан компанией "Кравт" и обладает уникальной способностью заряжаться при отрицательных температурах, что делает его незаменимым для эксплуатации в условиях сурового российского климата.

В Петербурге запущено массовое производство инновационных литиевых батарей отечественного производства, заменивших ранее ввозимые зарубежные аналоги.

Новый продукт разработан компанией "Кравт" и обладает уникальной способностью заряжаться при отрицательных температурах, что делает его незаменимым для эксплуатации в условиях сурового российского климата.

Перспективы применения новинки обширны: батарею планируют устанавливать в портативных медицинских приборах, беспилотных системах, морской технике и различной автономной электроаппаратуре.

Одним из ключевых преимуществ новой аккумуляторной линейки является высокая степень безопасности. Аккумуляторы оснащены интеллектуальной системой управления питанием (BMS), обеспечивающей контроль заряда-разряда и защиту от перегрева, короткого замыкания и прочих аварийных ситуаций.

Ранее мы сообщили о том, что инновационный центр построят в промзоне "Парнас".

Фото: Правительство Петербурга