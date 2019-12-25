Адвокаты просят суд изменить меру пресечения бизнесмену.

У основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви нашли рак. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на адвоката арестованного в России американского предпринимателя. Они не уточнили, какой именно вид онкологического заболевания у предпринимателя.

В ходе заседания рассматривалась апелляция на продление меры пресечения в виде домашнего ареста. Сторона защиты считает, что суд не руководствовался принципами гуманности.

Напомним, что Майкл Калви вместе с пятью сотрудниками Baring Vostok являются фигурантами расследования о мошенничестве с акциями компании IFTG из Люксембурга. ранее ими владело Первое коллекторское бюро. Оно рассчиталось с с кредитором (банком "Восточный") ценными бумагами. В момент сделки обе компании находились под контролем Baring Vostok.

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok.