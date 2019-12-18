Компании из РФ и Великобритании судятся за право контролировать банк.

Артем Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok и Майклом Калви. Руководитель направления "Новый бизнес" АСИ заявил, что компания находится в акционерном конфликте. Об этом спикер рассказал "РБК".

Ведется борьба за управление банком "Восточный". Судебные разбирательства ведутся в российском арбитраже и арбитраже Великобритании. Baring обвиняет Аветисяна с партнерами в мошенничестве и выводе активов. Ответчик в свою очередь считает, что Baring не выполнил опцион на акции банка и похитила средства. В РФ против Майкла Калви возбуждено уголовное дело. Американского предпринимателя арестовали в феврале 2019 года. Ситуацию даже комментировал президент России Владимир Путин.

Сейчас реализован опцион на 10% акций банка "Восточный". Это произошло после того, как Аветисян с партнерами получил контроль над организацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что на улице Савушкина ограбили банк "Восточный", на месте полиция.