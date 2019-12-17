Видео: на улице Савушкина ограбили банк "Восточный", на месте полиция

Канал Piter.TV публикует первое видео с места возможного ограбления офиса банка "Восточный" на улице Савушкина.

В Петербурге произошло вооруженное ограбление офиса крупного банка. По данным Piter.TV, вечером 17 декабря, двое неизвестных мужчин вломились в отделение Банка "Восточный" на улице Савушкина. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что грабители были вооружены холодным оружием и предметом, внешне напоминающим автомат.

Наш мобильный корреспондент предоставил видео, снятое на месте происшествия через некоторое время после того, как грабители покинули офис. На эксклюзивных кадрах можно рассмотреть несколько служебных машин полиции с работающими спецсигналами, карету скорой помощи и машину частного охранного агентства. Свет внутри скорой помощи включен, заметна работа медицинского персонала. Территория здания оцеплена, работа отделения приостановлена.

Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области так прокомментировала инцидент.

По предварительным данным, в помещение финансовой организации зашли двое мужчин и под угрозой ножа и предмета, похожего на автомат, похитили денежные средства. В настоящее время ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Видео: Piter.TV