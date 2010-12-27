Майклу Калви не станут возвращать деньги за участие в ПМЭФ

Основатель инвестфонда Baring Vostok находится под домашним арестом.

Руководитель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви не сможет вернуть средства за участие в ПМЭФ, сообщил ТАСС со ссылкой на советника президента РФ, зампреда оргкомитета форума Антона Кобякова.

"Он [Майкл Калви] заплатил, думал, что его выпустят, но не выпустили. Но мы предусмотрели возможности для того, чтобы он стал участником Петербургского форума. Мы предусмотрели для любого, кто зайдет на сайт Петербургского форума, в онлайн-режиме можно стать участником любых мероприятий Петербургского форума бесплатно. Мог и не платить. На что надеялся - не знаю", - отметил Кобяков.

Напомним, бизнесмен Майкл Калви проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный". В феврале Калви был заключен судом под стражу, а в апреле - переведен под домашний арест.

В середине этой недели в Кремле заявили, что хотели бы видеть Калви среди участников ПМЭФ, но не уполномочены предоставлять ему соответствующее разрешение.

Фото: Piter.TV