Диетолог Соломатина считает ожирение — пандемией

Елена Соломатина рассказала о необходимости ввести госполитику по борьбе с ожирением.

В России у каждого пятого, кто прошел медицинский осмотр и диспансеризацию, врачи выявили избыточную массу тела. А еще у 10 процентов пациентов фиксируется ожирение. Диетолог Елена Соломатина на стриме с ведущей телеканала "360.ru" указала на то, что решать проблему с лишним весом необходимо на уровне государственной власти и системно. В противном случае ситуация будет усугубляться, прогрессировать. Эксперт пояснила, что причиной резкого числа людей с ожирением является ускорение научно-технического прогресса, за которым не успевает генетика.

В результате у людей не только изменилась двигательная активность, но и питание, а также на проблеме сказываются стрессовые ситуации, так как человек теперь по-другому испытывает это состояние. Раньше стресс был адреналиновый, когда требовалось догнать добычу или убежать от противника. Однако сейчас речь идет о виртуальных и непрекращающихся стрессах.

Человек изначально был создан под другой образ жизни, а сейчас сам себе его резко поменял. Постоянное ментальное напряжение — тот же фастфуд. И выброс кортизола, который все время говорит, что человек находится в стрессе, а мозг воспринимает его как реальный. <…> И идет накопление жира, питательного вещества. Елена Соломатина, эксперт

Диетолог призвала повышать образование и грамотность касательно проблемы ожирения. В качестве примера такой политики со стороны правительства врач назвала программы по снижению уровня курящего населения, борьбу с алкоголем и запрещенными веществами.

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Фото и видео: 360.ru