Диетолог Майкл Мосли рассказал об опасности черного хлеба для диабетиков

Как пояснил врач, в магазинах зачастую продают белый хлеб, замаскированный под черный.

Черный хлеб, как правило, рекомендуют употреблять больным диабетом второго типа. Такой хлеб служит альтернативой белому. При этом британский диетолог Майкл Мосли рассказал изданию Express, что и черный хлеб может повышать уровень сахара в крови.

Как пояснил врач, в магазинах зачастую продают белый хлеб, замаскированный под черный. Но такое хлебобулочное изделие повышает уровень глюкозы в крови даже сильнее, чем простой батон. А людям с диабетом медик рекомендовал употреблять ячмень, булгур, гречку, бурый рис, рожь.

Именно эти продукты не способны провоцировать скачки уровня сахара.

Врач из Мариинской больницы напомнил, чем коронавирус опасен для диабетиков.

Фото: pixabay