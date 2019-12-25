Врач из Мариинской больницы напомнил, чем коронавирус опасен для диабетиков

Врач-эндокринолог Мариинской больницы Сергей Иванов напомнил, чем коронавирус опасен для диабетиков. Высказывание врача приводит пресс-служба больницы 15 ноября.

Эксперт напомнил, что коронавирус может повысить глюкозу в крови и вызвать сахарный диабет. В этом случае клетки могут недополучать глюкозу, что вызывает "голодание" клеток, а это приводит к недостатку содержания алкоголя в организме.

При столкновении с инфекцией иммунная система включает свою "защиту" – выработка иммуноглобулина А: он вырабатывается на слизистых носоглотки. В случае сахарного диабета выработка данного вещества снижается, и что облегчает проникновение инфекции в организм.

Ранее мы сообщали о том, что врач сообщил о "серой зоне" тестов на антитела к COVID-19. Каждая система имеет свои "серые зоны", свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Как только система попадает в серую зону, то он и не положительный, и не отрицательный.

Фото: Piter.tv